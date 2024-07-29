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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin FC Lugano ile yapılacak rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son idmanını yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16’56” - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
60 saniyede bugün (29 Temmuz 2024)

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TİHEK'ten, "haşemayla havuza girme engeline" son 3 yılda 10 ihlal kararı
"Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu"nun açılışı İstanbul'da yapıldı

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