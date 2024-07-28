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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
60 saniyede bugün (28 Temmuz 2024)

Akçakoca'da site sakini kadın, havuza haşemayla girmesine izin verilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu
Yalova'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı

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