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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
60 saniyede bugün (27 Temmuz 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Sağanak bazı illerde hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için cihazlarını istasyonlarda güncelletiyor
Dışişleri Bakanı Fidan yeni büyükelçilere görevlerini tebliğ etti
MSB, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan botun Yunanistan ekiplerince bırakılma anlarını paylaştı

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