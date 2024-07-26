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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
60 saniyede bugün (26 Temmuz 2024)

Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
DMM, "Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma çıktığı" iddialarını yalanladı
Kartal'da çatısında çökme meydana gelen bina boşaltıldı
"HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı" tanıtıldı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar Al Jazeera kanalıyla Filistin'e destek istedi

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