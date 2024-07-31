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Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Hacı Bayram Camisi'nde dua ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Temmuz 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
60 saniyede bugün (31 Temmuz 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için cenaze namazı kılındı
Sultanbeyli'de bitişik iki binanın çatılarındaki yangın hasara neden oldu
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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