Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,327.00
ETH/USDT
3,387.70
BTC/USDT
61,014.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bosna Hersek'teki Ayvaz Dede Şenlikleri'nde yer alanan atlılar ve MSB Mehteran Birliği, Donji Vakuf kentinde geçit törenine katılıyor Aydın’ın Kuşadası ilçesi Selçuk yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Aydın’ın Kuşadası ilçesi Selçuk yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
60 saniyede bugün (29 Haziran 2024)

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ üyesi, 7 kişi yakalandı
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, restore edilen Gaziantep'teki tarihi Şeker Hanı'nın açılışına katıldı
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

Benzer haberler

60 saniyede bugün (29 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (29 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (28 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (27 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (26 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (26 Haziran 2024)
60 saniyede bugün (25 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (25 Haziran 2024)
60 saniyede bugün (24 Haziran 2024)

60 saniyede bugün (24 Haziran 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet