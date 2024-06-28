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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
60 saniyede bugün (28 Haziran 2024)

TOKİ tarafından yaptırılan Toybelen Sanayi Sitesi'nde sona gelindi
ABD başkanlık seçimi öncesi ilk canlı yayın tartışması arasında Türkiye tanıtıldı
'Yerel ürünlerimizi markalaştırarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz'
Çinli Southern Havayolu'nun İstanbul Havalimanı'ndan Guangzhou'ya seferleri başladı
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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