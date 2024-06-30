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Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Haziran 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
60 saniyede bugün (30 Haziran 2024)

İzmir Valisi Elban, hastanedeki yaralıları ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ile görüştü
TCG Gemlik fırkateyni Libya açıklarında eğitim yaptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ovit Dağı'na haziranın son gününde kar yağdı

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