Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,788.30
BTC/USDT
34,397.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı gerçekleştiriyor. Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri düzenleniyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
60 saniyede bugün (29 Ekim 2023)

Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda tarihinin en büyük resmigeçidini gerçekleştirdi
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türk donanmasının Cumhuriyet'in 100. yılındaki resmigeçidi heyecanla izlendi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
İzmir'de "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi açıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (29 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (29 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (28 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (27 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (26 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (26 Ekim 2023)
60 saniyede bugün (25 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (25 Ekim 2023)
60 saniyede bugün (24 Ekim 2023)

60 saniyede bugün (24 Ekim 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet