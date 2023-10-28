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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti

28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
60 saniyede bugün (28 Ekim 2023)

Emine Erdoğan'dan "Büyük Filistin Mitingi" paylaşımı
"Cumhuriyet'in 100. Yılı" için yazılan mektuplar sahiplerine ulaştırılıyor
Met-Gün İnşaat'tan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bayrak
İzmir'de FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda 28 şüpheli tutuklandı
Aziz Sancar: Türkiye'nin ikinci yüzyılı, Türk dünyasının ikinci yüzyılı olacak

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