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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti

27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
60 saniyede bugün (27 Ekim 2023)

Muğla'da orman yangını başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
Mersin'de zırhlı askeri lojistik destek aracı Derman için teslimat töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını selamlamaya davet ediyorum

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