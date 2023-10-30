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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Üsküdar'da "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına" gezici eğitim tırını ziyaretinde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ekim 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

Göksu Bayram  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
60 saniyede bugün (30 Ekim 2023)

Bakan Özhaseki: Sahada 400 bin konutumuzun dönüşümüne hızla devam ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına çok daha güçlü şekilde adım atıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi'nin eğitim hayatındaki 10. yılını kutladı
İletişim Başkanı Altun'un "İstiklalden İstikbale: Türkiye Yüzyılı" makalesi Çin medyasında
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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