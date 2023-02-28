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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.02.2023
60 saniyede bugün (28 Şubat 2023)

Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan'daki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı
Konya'da yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı kadın terörist tutuklandı

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