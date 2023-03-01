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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Mart Çarşamba)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.03.2023
60 saniyede bugün (01 Mart Çarşamba)

Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi’de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Depremden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek gösterildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor

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