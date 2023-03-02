Dolar
18.89
Euro
20.03
Altın
1,836.67
ETH/USDT
1,628.90
BTC/USDT
23,381.00
BIST 100
5,279.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.03.2023
60 saniyede bugün (02 Mart 2023)

Tarihi Maraş Çarşısı esnafı depremin ardından yeniden kepenk açmaya başladı
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
İzmir Körfezi'nde çok sayıda yeni fay tespit edildi
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü
Deprem nedeniyle Malatya'nın Darende ilçesinde yarıklar oluştu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (02 Mart 2023)

60 saniyede bugün (02 Mart 2023)

60 saniyede bugün (01 Mart Çarşamba)

60 saniyede bugün (28 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (27 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (27 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (26 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (26 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (25 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (25 Şubat 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet