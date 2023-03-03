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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.03.2023
60 saniyede bugün (03 Mart 2023)

Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli, güvenli yapının inşasını tamamlayacağız
SGK: EYT başvurularında "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" yeterli
Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner evlerin kurulumunu hızlandırdı

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