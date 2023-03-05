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Şanlıurfa kent merkezinde çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.03.2023
60 saniyede bugün (05 Mart 2023)

Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı
THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" yarın hizmete başlayacak
AFAD'dan depremden en çok etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama

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