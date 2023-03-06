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Beştepe Millet Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla Kuran-ı Kerim programı düzenleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.03.2023 - Güncelleme : 06.03.2023
60 saniyede bugün (06 Mart 2023)

Iğdır'da fırtına etkili oluyor
Mehmetçik depremzedelere kandil simidi dağıttı
Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'daki bazı STK'ler "Gülümseten Tır Projesi" için bir araya geldi

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