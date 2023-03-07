Dolar
18.92
Euro
20.07
Altın
1,820.24
ETH/USDT
1,565.90
BTC/USDT
22,376.00
BIST 100
5,381.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
60 saniyede bugün (07 Mart 2023)

Katar'ın insani yardım ekipleri Türkiye'ye veda ediyor
İstanbul'da kuaförlerden kadın depremzedeler için özel yardım etkinliği
Bakan Kurum: 232 bin 632 binanın acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık
Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (07 Mart 2023)

60 saniyede bugün (07 Mart 2023)

60 saniyede bugün (06 Mart 2023)

60 saniyede bugün (05 Mart 2023)

60 saniyede bugün (04 Mart 2023)

60 saniyede bugün (04 Mart 2023)
60 saniyede bugün (03 Mart 2023)

60 saniyede bugün (03 Mart 2023)
60 saniyede bugün (02 Mart 2023)

60 saniyede bugün (02 Mart 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet