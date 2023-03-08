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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (08 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
60 saniyede bugün (08 Mart 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Farklı alanlardaki başarılı kadınlar kariyer yolculuklarını anlattı
Dijital Dönüşüm Ofisinden EYT açıklaması: Başvuru için vatandaşlar e-Devlet kapısını 7/24 kullanabilir
Erzurum'da akademisyen ve öğrenciler, depremzede çocuklar için oyun odası oluşturdu
Mardin'in Midyat ilçesinde misafir edilen depremzede çocuklar için sirk gösterisi yapıldı

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