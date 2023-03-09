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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (09 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
60 saniyede bugün (09 Mart 2023)

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi
MSB'den deprem bölgesindeki çocuklara şapka ve kıyafet dağıtıldı
TDV, Adıyaman'daki depremzede kadınlar için örgü atölyesi kurdu
Bakan Akar depremin etkilediği Antakya'da çalışmaları inceledi
Adıyaman esnafı depremin ardından yeniden tezgah başında

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