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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
60 saniyede bugün (10 Mart 2023)

Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis
Manisa'da hayırseverlerin desteğiyle üretilen karavanlar deprem bölgesine gönderiliyor
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi
Denizli'de depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 17 zanlı yakalandı
Adıyaman Valisi Çuhadar sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını talep etti

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