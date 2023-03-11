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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
60 saniyede bugün (11 Mart 2023)

Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Bakan Kurum: Depremlerden etkilenen 11 ilde, 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a su ulaştırmaya devam etti
MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon
Pakistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardım taşıyan 3. gemi yola çıktı

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