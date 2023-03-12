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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
60 saniyede bugün (12 Mart 2023)

TBMM Başkanı Şentop 12 Mart Muhtırası'nın 52. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerinden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak
Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri daha geldi
Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ağırlamaya başladı
Antalya'da konaklayan depremzedelere moral gezisi düzenlendi

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