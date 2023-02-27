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Hatay’ın Antakya ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Antakya’da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki Çeçen Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.02.2023
60 saniyede bugün (27 Şubat 2023)

Adıyaman'da 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'den depremzede üniversite öğrencilerine yarım zamanlı çalışma fırsatı
Uşak'tan depremden etkilenen illere 1 milyon 341 bin 768 battaniye gönderildi
Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Isparta'da motoru bozulan eğitim uçağı araziye zorunlu iniş yaptı

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