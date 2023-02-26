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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.02.2023
60 saniyede bugün (26 Şubat 2023)

Depremi yaşayan çocuklar "Geleceğin Işıkları" sınıfında duygularını resmediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzede çocuklar için oyun alanı kurdu
Depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

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