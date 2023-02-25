Dolar
18.88
Euro
19.91
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,596.00
BTC/USDT
22,984.00
BIST 100
5,058.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.02.2023
60 saniyede bugün (25 Şubat 2023)

Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14'üncü yardım uçağını gönderdi
Marmara ve Düzce depremlerini yaşayan berberden Kahramanmaraş'taki afetzedelere destek
Hastaneye dönüştürülen TCG Bayraktar gemisinde sağlık hizmeti devam ediyor
Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı
Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

Benzer haberler

60 saniyede bugün (25 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (25 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (24 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (23 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (22 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (22 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (21 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (21 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (20 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (20 Şubat 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet