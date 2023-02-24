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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.02.2023
60 saniyede bugün (24 Şubat 2023)

İstanbul'a ocak ayında yaklaşık 1,2 milyon yabancı turist geldi
Sağlık Bakanı Koca: Depremlerde hafif de olsa yaralananlar tetanos aşısını ihmal etmemeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti
İSKİ'den kurak geçen kış nedeniyle İstanbul'da "su tasarrufu" çağrısı
Depremler Pazarcık'taki Çataldağ'da heyelana neden oldu

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