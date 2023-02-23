Dolar
18.87
Euro
20.00
Altın
1,820.02
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
23,901.00
BIST 100
5,086.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.02.2023
60 saniyede bugün (23 Şubat 2023)

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem
Hatay'da çevre temizliği ve şebeke suyu temini çalışmaları devam ediyor
YSK'den Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili karar
Niğde Belediyesi, Adıyaman'da mobil ünitelerle depremzedelerin yaralarını sarıyor
Küçükçekmece'de riskli bulunan 48 yıllık sitede yıkım başladı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (23 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (23 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (22 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (21 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (20 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (20 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (19 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (19 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (18 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (18 Şubat 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet