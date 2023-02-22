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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis’te gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören Diyarbakır'daki Galeria Sitesinde mahsur kalan kedileri kurtarma operasyonu yapılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.02.2023
60 saniyede bugün (22 Şubat 2023)

Bakan Kurum: 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık
Sivas'ta meslek liselilerin ürettiği temizlik malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Konya'daki depremzedeleri ziyaret etti
İsveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Forssell: Türkiye'ye kayda değer miktarda kaynağın aktarılmasını bekliyoruz
TOKİ Başkanı Ömer Bulut: TOKİ'nin güçlü ve sağlam yapı kriterleri uygulanacak

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