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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü. VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.02.2023
60 saniyede bugün (21 Şubat 2023)

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adıyaman'da geniş bir alana konteyner kent kuruluyor
Kahramanmaraş Valiliğinden ana caddelerde enkaz kaldırma duyurusu
Kağıthane'de binanın zemin katındaki izinsiz tadilat, belediye ekiplerince durduruldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

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