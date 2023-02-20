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Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - İskenderun'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Hatay Ekinci Kavşağı'ndan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Adana'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.02.2023
60 saniyede bugün (20 Şubat 2023)

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de 121 binada ağır hasar oluştu
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Sakaryaspor, Hatay Kırıkhan'da çadır kent kurdu
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından depremzede çocuklara moral ziyareti

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