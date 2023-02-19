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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.02.2023
60 saniyede bugün (19 Şubat 2023)

Depremzedelere verilen hane başı desteği kiracıdan talep eden ev sahiplerine uyarı
Hatay'da deprem nedeniyle etrafı çöken müstakil evlerden bazıları sürüklendi
Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
AFAD: Hasarlı yapılardaki eşyaların alınması kesinlikle yasaktır
Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya gönderildi

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