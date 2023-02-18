Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,695.50
BTC/USDT
24,578.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.02.2023
60 saniyede bugün (18 Şubat 2023)

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremde enkaz altında kalan askeri araç kışlasına taşındı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 11 ilimiz için nakdiye çevirdik
84 yaşındaki depremzede Emine Kadıoğlu: Depreme hastanede yakalandım. Adıyaman'daki evim artık yok
Bakan Kurum: Depremin ağır hasar verdiği yerlere yeni bir master plan çalışması yapıyoruz
Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Benzer haberler

60 saniyede bugün (18 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (18 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (17 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (16 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (15 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (15 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (14 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (14 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (13 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (13 Şubat 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet