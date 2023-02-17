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Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından bir kişi depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (17 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.02.2023
60 saniyede bugün (17 Şubat 2023)

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremde yıkılan binalara ilişkin 7 müteahhit tutuklandı
Hatay'da Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Afetzedeler için "barınma desteği" başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Başkentte 12 bin 808 depremzede çeşitli kurumlarda misafir ediliyor
MSB, depremzede çocuğunun Mehmetçiğin omzunda dinlendiği anların görüntüsünü paylaştı

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