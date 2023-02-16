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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (16 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

16.02.2023
60 saniyede bugün (16 Şubat 2023)

SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti
Adıyaman'dan 2 yaşlı hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi
İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu
Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

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