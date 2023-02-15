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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Uğur Apartmanı enkazında rama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

15.02.2023
60 saniyede bugün (15 Şubat 2023)

Çelik: Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecek
Çinli kurtarma ve yardım ekipleri, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürecek
Depremin 207. saatinde ulaşılan Berat'ın hayali AFAD gibi insanları kurtarmak
Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanıklar yeniden hakim karşısında
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem nedeniyle nakledilen yaşlı ve engellilere ilişkin açıklama

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