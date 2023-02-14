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Hatay’da Cebrail Mahallesi’ndeki Murat Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

14.02.2023
60 saniyede bugün (14 Şubat 2023)

Şanlıurfa'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 4 kişi tutuklandı
Gönüllü mimar ve işçiler depremzedeler için "taşınabilir afet evi" üretiyor
Depremde çocuklarını korumak için girdiği dolabın altında omzunu kırdı
Edirne'ye gelen depremzedeler ihtiyaçlarını sosyal marketten ücretsiz karşılıyor
Erzincan'a gelen depremzedelerin Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirilmesine başlandı

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