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Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

13.02.2023
60 saniyede bugün (13 Şubat 2023)

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı
İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı
Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti
İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı

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