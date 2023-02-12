Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,534.60
BTC/USDT
21,920.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da çöken binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Cebrail Apartmanı enkazından bir kişi 159 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. VTR
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

12.02.2023
60 saniyede bugün (12 Şubat 2023)

Hatay'da enkaz altında kalan bir kişi 158'inci saatte kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta 3 yaşındaki çocuk depremden 158 saat sonra kurtarıldı
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
HSK, depremin ardından yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin karar aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremden kurtulan refakatsiz çocuklara ilişkin açıklama

Benzer haberler

60 saniyede bugün (12 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (12 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (11 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (10 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (9 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (9 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (08 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (08 Şubat 2023)
60 saniyede bugün (07 Şubat 2023)

60 saniyede bugün (07 Şubat 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet