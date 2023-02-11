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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (11 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

11.02.2023
60 saniyede bugün (11 Şubat 2023)

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak deprem bölgesindeki 7 yaralıyı Ankara'ya götürdü
İçişleri Bakanı Soylu: Depremden etkilenen 10 ilde 70 bini aşkın polis memuru görev yapıyor
10 ilde 7 bin 584 yıkık ya da acil yıkılması gereken yapı, 12 bin 617 ağır hasarlı bina tespit edildi
KKTC, Türkiye'den Ada'ya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldı
Bakırköy'de arızalanan İETT otobüsü trafiği aksattı

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