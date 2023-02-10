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AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklamalarda bulunuyor "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden evleri zarar görenlerin geçici olarak barınması için Yeni Hatay Stadyumu'nun çevresinde çadırlar kuruldu
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (10 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.02.2023
60 saniyede bugün (10 Şubat 2023)

Azerbaycan Milli Meclisinden asrın felaketi için jeneratör yardımı
Asrın felaketinin yaşandığı Antakya ve İskenderun'da çadır kentler oluşturuldu
Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı
Asrın felaketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an 10 ilimizde 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor

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