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Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. VTR
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (9 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

09.02.2023
60 saniyede bugün (9 Şubat 2023)

Arap ülkelerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yürüttükleri yardım çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık
Hatay'da depremin 83. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı
Antalya'ya gelen depremzede aile, yaşadıklarını anlattı
Uluslararası yardım ekiplerinin deprem bölgelerindeki faaliyetleri sürüyor

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