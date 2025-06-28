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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Karadağ Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.06.2025 - Güncelleme : 28.06.2025
60 saniyede bugün (28 Haziran 2025)

Yargıtaydan "tahliye taahhütnamesi" kararı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, AİHM'nin Türk derneği davası kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti
İletişim Başkanlığından orman yangınlarına ilişkin paylaşım
Libya'da görev yapan Pilot Albay Maden, kalp krizi sonucu şehit oldu
Ege Denizi için fırtına uyarısı

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