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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamındaki “Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği” paneline katılıyor İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
60 saniyede bugün (27 Haziran 2025)

Bilal Erdoğan: Fuat Sezgin İslam medeniyetinin zirvesini heyecanla görmüş, bunu kavramıştır
"Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" paneli düzenlendi
Bakan Uraloğlu: Ülkemiz, güveni ve sürdürülebilirliği inşa eden bir ortaktır
Hablemitoğlu suikastı davasında dosya mütalaa için savcılığa gönderildi
Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 dereceye ulaştı

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