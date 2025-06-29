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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. (YENİ GÖRÜNTÜ) İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırında çıkan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Haziran 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
60 saniyede bugün (29 Haziran 2025)

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
İBB soruşturmasında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliden "mal kaçırma" iddiaları
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Balıkesir'de otomobilin tıra çarptığı kazada 4 kişi öldü
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