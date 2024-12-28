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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da ‘’Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’’nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
60 saniyede bugün (28 Aralık 2024)

MSB'den 2024'te terör örgütleriyle etkin mücadele
Meteorolojiden Muğla ve Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısı
İzmir'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Kazdağları'nda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda seferler normale döndü

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