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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
60 saniyede bugün (29 Aralık 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Güney Kore'de uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Ankara'da 2 katlı binada çıkan yangına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
MSB'den 2024'teki faaliyetlerine yönelik paylaşım
Yılbaşında yurt genelinde yağış beklenmiyor

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