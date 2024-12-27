Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,617.68
ETH/USDT
3,345.60
BTC/USDT
95,340.00
BIST 100
10,027.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin Şam'daki Emevi Meydanı’ndan yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Özçakır ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Aralık 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
60 saniyede bugün (27 Aralık 2024)

İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler Ankara'da anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti
İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki zulmü sonlandırmak için dünyanın gözü önünde en cesur mücadeleyi veren Türkiye'dir
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
"Yenidoğan çetesi" davasında hakkında tutuklama kararı bulunan sanık İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (27 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (27 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (26 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (25 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (24 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (24 Aralık 2024)
60 saniyede bugün (23 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (23 Aralık 2024)
60 saniyede bugün (22 Aralık 2024)

60 saniyede bugün (22 Aralık 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet