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Karabük’teki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
60 saniyede bugün (27 Temmuz 2025)

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "TercihFest 2025"e katılan gençlere tavsiyelerde bulundu
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